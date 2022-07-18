В Екатеринбурге на месяц закроют парковку на площади 1905 года

Главная площадь Екатеринбурга будет закрыта для проезда и парковки автомобилей с 1 августа по 5 сентября. Ограничения связаны с проведением на площади 1905 года фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году фестиваль пройдет с 12 по 21 августа. Его тема обозначена как «Зеленые истории нашего города». В программу войдут мастер-классы, лекции и семинары. Строительство выставочных садов и монтаж площадок начнется 1 августа. Как и в прошлом году, организаторы разобьют мини-сады с живыми деревьями прямо на каменной брусчатке. После завершения фестиваля деревья перенесут в разные районы города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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