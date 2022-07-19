Семилетняя девочка испугалась собаки и попала под машину (ФОТО)

В результате ДТП в Екатеринбурге пострадала 7-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД города, несчастный случай произошел накануне вечером на улице Ватутина. Девочка гуляла на улице с матерью, которая попросила ее позвать с детской площадки сестру. Отойдя от матери, девочка увидела собаку, испугалась и выбежала на дорогу из-за стоящей машины. Там ее сбила проезжающая мимо «Тойота Королла». Ребенок с различными травмами доставлен в детскую больницу № 9.

«Тойотой» управлял 34-летний мужчина, имеющий стаж вождения 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 1 раз, в момент ДТП был трезв.

«Родители должны ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге, научить ребенка ориентироваться в условиях большого города, своего района, неоднократно показывать ему, как нужно правильно переходить проезжую часть и не оставлять надолго ребенка без внимания», – призывают в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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