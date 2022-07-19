В многоэтажке на Широкой речке сгорела квартира из-за неправильной готовки ужина

В Екатеринбурге накануне вечером вспыхнул пожар в 15-этажном доме на улице Евгения Савкова. Загорелась квартира на 7 этаже, где проживала молодая семья. Из дома самостоятельно эвакуировались 52 человека, еще девять жильцов спасли пожарные. В происшествии никто не пострадал, сообщили в МЧС.

Как выяснили пожарные дознаватели, причиной пожара послужило возгорание масла при приготовлении еды. Хозяйка попыталась потушить масло водой, из-за чего огонь распространился по квартире. В МЧС указали, что так делать категорически нельзя. «При попадании воды в масло происходит его мгновенное вскипание и выброс пламени, что неминуемо приводит к пожару. При возгорании масла необходимо выключить плиту и накрыть воспламенившуюся посуду крышкой, что прекратит доступ кислорода к огню и остановит горение», – объяснили в ведомстве. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. В квартире сгорели все домашние вещи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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