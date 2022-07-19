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NewDayNews.ru

Вторник, 19 июля 2022, 12:17 мск

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На Урале уничтожили более 100 тонн санкционных продуктов

За первое полугодие 2022 года на Урале было задержано 103,6 тонн санкционных товаров, которые пытались завезти в Россию через границу с Казахстаном. В основном, речь идет о продуктах из перечня «продовольственного эмбарго», действующее в РФ с 2014 года.

Как сообщили в пресс-службе Уральского транспортной прокуратуры, запрещенные к ввозу товары были обнаружены во время проверок транспорта и торговых объектов. К административной ответственности привлечено восемь продавцов запрещенной сельскохозяйственной продукции. Все санкционные продукты были изъяты и уничтожены. Напомним, под запрет к ввозу в Россию попадает мясо крупного рогатого скота, молочная продукция, овощи, фрукты, орехи из стран Евросоюза и США.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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