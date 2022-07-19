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Вторник, 19 июля 2022, 12:17 мск

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УрГЮУ вылетел из десятки лучших юридических вузов по уровню зарплат

Уральский государственный юридический университет занял только 11 строку рейтинга юридических вузов по уровню зарплат их выпускников. В среднем выпускники УрГЮУ зарабатывают 85 тысяч рублей. Прибавка за год составила 7 тысяч.

Годом ранее Уральский юридический занимал 10 место этого рейтинга, который составил Superjob на основе доходов тех, кто закончил вузы в 2016-2021 годах. На первом месте – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год составляет 150 тысяч рублей, рост за год – 25 тысяч. На втором месте с таким же приростом – МГУ, ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет 145 000 руб. Третье место – у Санкт-Петербургского государственного университета, его выпускники в среднем зарабатывают 130 тысяч в месяц.

Самый высокий доход выпускников не столичных вузов – в Казанском федеральном университете, 95 тысяч рублей. Это седьмое место в рейтинге.

Екатеринбург, Марина Иванова

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