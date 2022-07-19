ГИБДД ищет свидетелей ДТП, которое устроила хамоватая велосипедистка

В Екатеринбурге велосипедистка сбила женщину-пешехода. 52-летняя пострадавшая получила травму руки. ГИБДД ищет свидетелей этой аварии. Она произошла ещё 10 июля в 14:55 около дома № 51Б на улице Щорса.

По предварительной информации, по тротуару ехала пара велосипедистов – парень объехал женщину, а велосипедистка не рассчитала и сбила ее. После чего велосипедисты устроили перепалку с пострадавшей и скрылись с места. Госавтоинспекция Екатеринбурга просит очевидцев данного происшествия позвонить по телефону +7-904-380-41-54. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Марина Иванова

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