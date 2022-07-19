В Екатеринбурге в июльскую жару 28 человек пострадали от теплового удара

В Екатеринбурге с начала июля 28 горожанам потребовалась медицинская помощь после длительного пребывания на жаре. Среди них было шесть детей. После осмотра медиков девять человек с тепловым и солнечным ударом были направлены в больничный стационар. 15 пациентов отказались от госпитализации, сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь центральной станции «Скорой помощи» Екатеринбурга Гульнара Таванчева.

Напомним, жаркая погода на Среднем Урале установилась с 8 июля. В дневные часы температура воздуха поднималась выше 30°С, ночи также были теплыми и душными. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни усиление зноя не предвидится. Ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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