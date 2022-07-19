МЧС продлило предупреждение о непогоде

Свердловское управление МЧС России предупредило уральцев о непогоде. Согласно данным от синоптиков, завтра, 20 июля, в регионе будет ветрено, порывы будут достигать 17 м/с. Все это будет сопровождаться сильными дождями, грозами, градом.

«В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, энергообъектов. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», – попросили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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