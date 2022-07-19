В парке, отремонтированном на федеральные деньги, сломалось оборудование на детских площадках (ФОТО)

Прошло чуть больше года после того, как в торжественной обстановке после глобальной реконструкции был открыт парк «Зеленая Роща». Работы там проводили на федеральные средства по программе «Комфортная городская среда». Однако уже сейчас некоторые элементы благоустройства и зеленые насаждения пришли в негодность.

Так, в «Зеленой Роще» сейчас на трех из четырех детских площадок игровые комплексы обнесены сигнальной красно-белой лентой. Объявления гласят, что пользоваться оборудованием запрещено, потому что оно сломано. Предприятие, обслуживающее парк, не торопится демонтировать элементы, а родители маленьких детей жалуются на то, что гулять на этих площадках стало небезопасно. «Как объяснить полуторагодовалому ребенку, что красно-белая лента – это опасность? Он все равно туда идет, приходится уходить с площадки вообще. А многие дети, я видела, там играют, несмотря на эти аншлаги про запрет. Тогда бы уже вообще убрали то, что сломано. Но уже несколько недель никто ничего не делает», – рассказала агентству жительница Екатеринбурга Светлана.

В пресс-службе мэрии «Новому Дню» пояснили, что парк, равно как и все площадки, которые в нем находятся, обслуживаются муниципальной организацией «Городское лесничество». «Демонтаж сломанных элементов будет произведен чуть позже. Затем будет решаться вопрос об их замене», – сказали в мэрии.

Там не ответили на вопрос, будут ли работы проводиться по гарантии или же на это потребуются средства из бюджета. Также там не смогли пояснить, когда именно запланирован ремонт в «Зеленой Роще».

Екатеринбург, Елена Сычева

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