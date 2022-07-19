Свердловчанка стала машинистом поезда дальнего следования. Это первый случай в России

Впервые в России женщина стала машинистом поезда дальнего следования. Оксана Соколова с детства мечтала управлять составами, но долгое время работала в торговле. В прошлом году, на 40-м году жизни она решила переучиться на профессию мечты. Сначала она прошла курсы по специальности «помощник машиниста», а после отучилась и на машиниста электровоза. Теперь она водит пассажирские поезда дальнего следования на локомотивах ЭП2К на участке Екатеринбург – Дружинино, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Правда, пока под надзором.

«Оксана закончила обучение и успешно сдала экзамен на право управления локомотивом. Сейчас первая женщина-машинист проходит трехмесячную практику в сопровождении опытного наставника. После ее окончания – получит допуск к самостоятельной работе», – отметили на СвЖД.

В пресс-службе предприятия рассказали, что у Оксаны есть трое детей, которые гордятся мамой. «Поезда для меня – это не только мечта, но и уверенность в завтрашнем дне», – сказала Оксана Соколова.

Фото СвЖД новости

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»