Следующие аукционы по реновации пройдут в интернете

Все следующие аукционы за право осваивать территории комплексного развития в Екатеринбурге пройдут на электронных площадках, а не оффлайн, как первый.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замначальника департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Григорий Сурганов. По его словам, таких аукционов, как 15 июля, в помещении мэрии и «с молоточком», больше не будет, в том числе и потому, что они занимают много времени. Напомним, торги только по первому лоту продолжались около шести часов.

Когда состоятся следующие аукционы – пока неизвестно. В этом году администрация Екатеринбурга намерена сформировать еще пять участков под КРТ – в спальных кварталах Уралмаша, Эльмаша и Железнодорожного района. Но проведение аукционов возможно только после проведения общих собраний жильцов и получения их согласия на включение домов в программу.

Впрочем, чиновник заявил, что в мэрии «видят повышенный интерес» со стороны горожан к этой программе. Сурганов объяснил это тем, что программа позволит многим екатеринбуржцам, живущим в старых домах, реально улучшить жилищные условия. Например, собственники комнат в коммуналках по договоренности с застройщиком смогут получить отдельные квартиры. Каждому собственнику должно быть предложено не менее трех вариантов расселения. Правда, закон не обязывает застройщика предоставлять жилье в том же районе – только в пределах того же города, но в администрации обещали проговорить с девелоперами этот момент.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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