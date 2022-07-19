Екатеринбуржец лишился 80 тысяч рублей после уличного знакомства

Полицейские в Екатеринбурге задержали женщину, похитившую 80 тысяч рублей с чужой банковской карты. Пострадавший – 54-летний мужчина. Он познакомился с подозреваемой на улице возле супермаркета и сразу пригласил ее в гости. Со слов заявителя, в квартире пара распивала алкоголь. При этом хозяин в присутствии новоиспеченной спутницы несколько раз заходил в банковское мобильное приложение и набирал пароль.

Позже мужчина уснул в комнате, а наутро обнаружил, что с его счета пропали все деньги. Обманутый екатеринбуржец передал в полицию приметы предполагаемой мошенницы. Сотрудники уголовного розыска нашли женщину через несколько дней. Знакомой потерпевшего оказалась местная жительница 1992 года рождения, ранее судимой за кражу и побои. В полиции она созналась в содеянном. Она рассказала, что во время застолья незаметно взяла телефон мужчины и через мобильное приложение перевела на свой счет его деньги, и позже потратила их на личные нужды.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание по этой статье составляет 6 лет лишения свободы. «Полиция настоятельно рекомендует гражданам не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию. Не сообщайте никому PIN-код и CVV-код карты, а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой. Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте её», – посоветовали в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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