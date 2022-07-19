В Екатеринбурге обустроили квартиру 95-летнего ветерана

В Екатеринбурге 95-летний ветеран труда Александр Агеев теперь может жить в отремонтированной квартире с бытовой техникой и всеми необходимыми вещами. Дедушку накануне 9 Мая нашли волонтёры – его обобрали мошенники, жил он впроголодь.

«Александру Матвеевичу экстренно помогли, организовали его приезд на праздничный парад – это было для ветерана невероятно важно. Полиция оперативно отреагировала на наше обращение: преступников нашли, деньги вернули Александру Матвеевичу», – написал Алексей Орлов в своём телеграм-канале. Городские власти с помощью девелоперов и волонтеров помогли пенсионеру. Накануне был завершён ремонт квартиры, приобретены вещи первой необходимости, закуплены продукты питания и бытовая техника. Власти обещают помогать и дальше.

«Продолжили мы заботиться о ветеране и после праздников. Обеспечили ему поездку в санаторий на месяц. За это время волонтёры вместе с сотрудниками одной из ведущих строительных компаний отремонтировали его квартиру. Получилось настоящее второе новоселье! Сегодня я побывал там, сердечно поблагодарил ребят-добровольцев за их усилия. А самому Александру Матвеевичу я пожелал долгих лет жизни, узнал, какая помощь требуется ему в дальнейшем. Забота о ветеранах – это наш святой долг! Екатеринбург – город добра и соучастия!» – рассказал об итогах встречи Алексей Орлов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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