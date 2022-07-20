На пожаре в саду погибла четырехлетняя девочка

В Екатеринбурге около 6 часов утра загорелся дом в СНТ «Пластик». После тушения пожара под завалами нашли тело четырехлетней девочки.

«Первые сведения о трагедии поступили в ДЧ ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу в 06.01 часов от коллег из пожарной части. Огнеборцы рассказали, что в СНТ на участке 59 после тушения огня нашли тело девочки. Сотрудники полиции её личность уже установили. Её звали Таня, она 2018 г.р. Более точные детали произошедшего сейчас устанавливаются представителями МВД, СКР и МЧС», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе облпрокуратуры рассказали, что пострадал также отец ребенка, он находится в больнице с острым отравлением продуктами горения. Мать и еще один ребенок, 2020 года рождения, не пострадали. Семья на учете не состояла. Сотрудники СУ СК по Свердловской области ведут проверку, опрашивают очевидцев, выясняют, что стало причиной пожара.

Екатеринбург, Марина Иванова

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