Молодой человек без прав одолжил автомобиль и разбился насмерть, врезавшись в дерево

22-летний водитель «Рено Сандеро» погиб сегодня ночью в ДТП на 8 км Сибирского тракта.

Как сообщили в городском ОГИБДД, молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте. Сотрудники ГИБДД установили, что водительских прав у погибшего не было. Ключи от автомобиля он взял у сестры.

Госавтоинспекция советует автовладельцам прятать ключи от родственников, которые не учились управлять автомобилем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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