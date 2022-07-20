Власти собирают новый гуманитарный груз в Макеевку – для подготовки к школе

Свердловская область, которая взяла шефство над Макеевкой, уже отправила несколько гуманитарных грузов в пострадавший от военных действий город. Сейчас готовится новая отправка. «Планируются к отправке по мере формирования: школьные принадлежности, школьная мебель и оргтехника, учебная литература, детские игрушки, вещи для детей, вещи для взрослых, медицинское оборудование», – рассказали «Новому Дню» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Там уточнили, что ранее благотворители приобрели медицинские препараты – всего 91,52 тонны лекарств для больниц Макеевки, туда же отправили видеогастроскоп Olympus, а также памперсы для лежачих пациентов и пожилых людей, защитные костюмы для медперсонала, расходные материалы для больниц.

Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Макеевке, благотворители из Свердловской области передали медикаменты, холодильники, микроволновые печи, чайники, стиральные машины, газовые плиты, телевизоры и продуктовые наборы.

Для остальных жителей города из Свердловской области отправили спальные принадлежности – кровати, матрасы, подушки, одеяла, постельное белье; нескоропортящиеся продукты (крупы, сахар, тушенку, сгущенку, консервы, печенье и конфеты), средства гигиены. «17,1 тонны электроинструментов и материалов для строительных, благоустроительных работ передано коммунальным службам Макеевки», – добавили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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