Минприроды проведет сплошные вырубки в лесах под Ревдой после прошлогоднего пожара

Министерство природных ресурсов Свердловской области проводит лесопатологические обследования участков, пострадавших от прошлогодних пожаров, под Ревдой. «В Первоуральском городском округе частично обследован участок у деревни Хомутовки, по результатам обследования назначена сплошная санитарная рубка. Проводятся мероприятия по обследованию лесных участков после пожара у горы Котел, озера Глухого и горы Волчихи», – рассказали в министерстве «Новому Дню».

В Ревдинском городском округе также в этом году должны пройти обследования – у горы Каменной, болота Мохового-Красноярского и бывшей деревни Кислянки. После этого начнутся работы – там, где будут назначены выборочные рубки, лесовосстановление не планируется; там, где придется проводить сплошные санитарные рубки, минприроды высадит сосны и ели, кроме тех участков, которые заболочены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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