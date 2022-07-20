Синоптики рассказали, когда на Урал вернется жара

Гидрометцентр России предупредил уральцев о возвращении жары. Уже со следующей недели температура воздуха поднимется до +29 градусов, что в метеорологии классифицируется как «комфортная жара». При этом ожидается, что будет пасмурно. Такая же погода прогнозируется на вторник.

До конца текущей недели температура воздуха будет более комфортной – столбики термометров не поднимутся выше +24…+25 градусов, в четверг, пятницу и воскресенье возможны небольшие осадки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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