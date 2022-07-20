Строители перекроют улицу Рощинскую на два года

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Рощинской (от улицы Молодогвардейцев до улицы Патриотов) с 5 августа 2022 года по 1 октября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участок будет закрыт для строительства дороги компанией «Промстройдекор». Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Добавим, ООО «ГУДСР» продлило срок закрытия движения по улице Счастливой, на участке от улицы Лучистой до дома № 2 на улице Лучистой, до 21 августа 2022 года. Кроме того, с 16 августа по 16 октября 2022 года закроют движение транспорта по переулку Столярному. Это связано с обустройством наружных сетей дождевой канализации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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