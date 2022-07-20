На Урал параллельным импортом завозят шины, запчасти и парфюмерию

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал, какие товары завозят на Урал путем параллельного импорта, то есть без согласия правообладателя. С 1 мая в регион были организованы поставки пневматических шин для грузовых машин, запасных частей для транспорта и станков, а также парфюмерии.

«Параллельный импорт не означает, что Россия открывает границы для контрафакта. Эта мера служит компенсацией ухода отдельных правообладателей с российского рынка. Пока показатели параллельного импорта на Урале небольшие. Таких товаров было ввезено порядка 93 тонн, общей стоимостью немногим более 500 тысяч долларов США. Участники ВЭД только начинают разбираться вместе с таможенными органами в параллельном импорте», – отметил Фролов на пресс-конференции.

Что касается контрафакта, то в первом полугодии 2022 года уральская таможня задержала 16 тысяч нелицензионных товаров. В основном это были одежда, обувь и детские игрушки. В марте в России также были введены экономические меры, запрещающие вывозить из страны некоторые виды сырья и оборудования. По словам Фролова, на российско-казахстанской границе мобильные группы уральской таможни задержали более 420 машин, которые пытались вывезти 2,7 тонны товаров, попавших в перечень контрсанкций. Кроме того, электронная таможня выдала 46 отказов по вывозу этой группы товаров. По итогам этой работы было возбуждено 15 дел об административных нарушениях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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