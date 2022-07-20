В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение

Свердловское ГУ МЧС продлило штормовое предупреждение. «По данным синоптиков, в ближайшие часы 20 и 21 июля местами в Свердловской области сохраняются ветер с порывами до 20 м/с, сильные дожди, грозы, град. Будьте бдительны!» – призвали в пресс-службе управления. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 101 и 112.

Спасатели напоминают, что при грозе надо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить электробытовые приборы.

Тем, кого на улице застанет град, надо найти укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин руками, сумкой, одеждой. Не нужно пытаться найти укрытие под деревьями. Во-первых, велик риск попадания в них молний, во-вторых, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветки, и они упадут на людей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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