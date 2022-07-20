В центре у фонтана Forum City пройдет джазовый концерт

В Екатеринбурге в пятницу выступит джазовый дуэт Cleman Music. Концерт пройдет на свежем воздухе – у фонтана возле жилого комплекса Forum City. «Cleman Music – это творческий симбиоз двух ярких музыкантов. Александр Клементьев и Денис Галушко играют современные поп-хиты в олдскульных джазовых аранжировках», – сообщили в пресс-службе «Форум-групп».

Концерт назначен на 19:00, он продлится три часа. Послушать музыку могут все желающие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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