Глава минстроя рассказал о перспективах ввода жилья в условиях санкционного давления

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков заявил, что регион выполнит годовые плановые показатели по вводу жилья, несмотря на западные санкции.

«За первое полугодие у нас есть незначительное превышение по вводу жилья – на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя под санкционным давлением снизилось строительство многоквартирного жилья. Нынешняя ситуация требует равномерного подхода к льготной ипотеке. Мы видели, как ипотека подорожала весной, и апрель-май мы прожили на спаде. Застройщики замерли, а граждане перестали брать ипотечные кредиты в том объеме, который позволял бы прогнозировать сроки реализации объектов. Но сегодня мы не фиксируем снижения по объему выданных разрешений на строительство, держимся на уровне 2021 года. Некоторое снижение было в июне, но это связано лишь с тем, что год назад было рекордное количество разрешений на стройку, так что это скорее исключение, а не правило. Так что потенциально у застройщиков достаточно объемов, чтобы выполнить параметры нацпроекта «Жилье». В конце года мы ожидаем сдачи 2,9 миллионов квадратных метров жилья. Надеюсь, эта задача будет выполнена», – сообщил министр на брифинге.

Ранее «Новый День» писал, что после весеннего провала на рынке недвижимости в Свердловской области вновь выросло число договоров долевого участия на покупку квартир в строящихся домах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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