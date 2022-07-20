Свердловские строители заменят западную стройтехнику машинами из Китая

Импортозамещение в строительной сфере займет несколько лет, сообщил на брифинге глава минстроя Свердловской области Михаил Волков. Основная проблема связана с заменой строительной техники, где доля импорта доходит до 70%, а также с поставками высокотехнологичного оборудования.

«Свердловская область может самостоятельно обеспечивать себя строительными материалами. Да, у застройщиков есть определенная инерция заказывать импорт, потому что у них была такая возможность. Есть уникальные позиции материалов, когда хочется чего-то выдающегося. Хотя и наши производители могут делать не хуже. Я думаю, импортозамещение даст толчок к развитию нашего производства строительных и отделочных материалов, а это насытит рынок и привлечет больше инвестиций в строительную отрасль.

Что касается высокотехнологического оборудования, которое необходимо для строительства современных общественных зданий – например, сложной системы вентиляции, Wi-Fi. Мы видим неплохой параллельный импорт, со многими компаниями сейчас налаживаем логистические цепочки. В ближайшее время мы полностью перестроимся. Думаю, что значительного ущерба для строителей эта ситуация не принесет», – рассказал Волков.

Труднее обстоят дела с импортной строительной техникой. В ближайшие 3-5 лет закончится срок эксплуатации имеющихся машин, и потребуется замена. Министр считает, что удастся справиться и с этой проблемой. «Как правило, около 50% импортной техники – это Азия, с которой мы продолжаем сотрудничество. А технику из недружественных стран во многом можно заменить машинами из Китая и других дружественных нам стран, так что мы выстраиваем эти логистические цепочки. На оперштабе заявлялось, что очень важно спрогнозировать развитие машиностроительного комплекса страны и Свердловской области, чтобы обеспечить постоянным заказом наши предприятия, и тогда они смогут предложить свою продукцию на рынке. Мы использовали западное, потому что оно существовало, и достаточно было протянуть руку и получить его. Это было конкурентное преимущество западной техники. Сейчас у Запада такого преимущества нет, есть спрос на наше оборудование. Мы уверены, что в ближайшее время будет значительный рост отечественного производства, и эта ниша будет заполнена», – добавил глава минстроя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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