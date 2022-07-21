В Екатеринбурге будут судить новосибирца, сбившего пешехода на «зебре»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, сбившего молодого человека на пешеходном переходе во время новогодних каникул. Пострадавший получил тяжелые травмы. ДТП случилось поздним вечером 8 января 2022 года на перекрестке улиц Репина и Викулова.

По материалам дела, виновником аварии стал водитель Volkswagen Polo – уроженец Новосибирской области 1963 года рождения. В тот день он ехал по городу с превышением допустимой скорости (71 км/ч), пропустил красный сигнал светофора и сбил на перекрестке пешехода, который переходил дорогу по правилам. Пострадавшим оказался 24-летний мужчина. Он получил сочетанные травмы головы, перелом поясничных позвонков, ушиб правой почки и перелом диафиза правой большеберцовой кости. Эти повреждения были расценены экспертизой как тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Водителю было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина признал вину в полном объеме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеевна

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