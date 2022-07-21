В мэрии рассказали, на что чаще всего жалуются через «Активный Екатеринбург»

С момента запуска системы «Активный Екатеринбург» прошло чуть более полутора месяцев – приложение начало работать в июне этого года. За это время пожаловались на городские проблемы 92 человека.

«Большинство сообщений относилось к категории «Дорожная разметка» – 43 сообщения, 17 сообщений касалось темы «Дорожные знаки», по работе общественного транспорта обратилось 6 горожан. Тема светофорных объектов заинтересовала 18 горожан, по остановочным пунктам обратились с сообщениями 8 горожан», – сообщили в пресс-службе мэрии. Все заявки отработаны.

«Активный Екатеринбург» задумывался как аналог московского «Активного гражданина» – это сервис, через который властям можно сообщить о какой-то городской проблеме. Пока его функционал весьма ограничен, есть разделы дорожная разметка, дорожные знаки, остановки и светофоры. Плюс в приложении публикуются новости и проводятся опросы.

«Мы планируем постепенно расширять возможности «Активного Екатеринбурга», подключая к системе все больше и больше сфер городского хозяйства, пока не охватим все без исключения. С учетом наработанного опыта в городах и регионах России приложение во второй половине 2022 года предложит пользователям «Магазин поощрений». Его идея проста: кто участвует в голосованиях, тот получает баллы, которые дают скидки на услуги организаций-партнеров проекта или интересные призы», – комментировал ранее начальник департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Алексей Редин. Приложение доступно для пользователей и на iOS, и на Android.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»