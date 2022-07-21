На Урале растет число «черных кредиторов», незаконно выдающих займы

В первом полугодии 2022 года в Свердловской области выявлено 14 компаний, которые занимались незаконной выдачей займов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Как правило, такие организации маскировались под микрофинансовые организации (МФО) и ломбарды.

Как сообщают в пресс-службе Уральского ГУ Центробанка, опасность в том, что люди, которые обращаются в псевдоломбард, никак не защищены законом. Нет никакой гарантии, что они смогут выкупить имущество, сданное в залог. Их вещи не застрахованы, а процентную ставку по займу кредитор может повышать в одностороннем порядке. Нередко под видом якобы легального ломбарда работает обычный комиссионный магазин, который не имеет право выдавать займы.

Клиенты нелегальных МФО также не защищены от несоблюдения условий договора займа и незаконных способов взыскания задолженности. Деятельность легальных МФО регулирует закон. К примеру, у потребительских займов в микрофинансовой организации есть максимальное значение процентной ставки и предельной суммы долга.

«Нелегальные кредиторы работают как оффлайн, так и онлайн. В первом случае они могут развешивать объявления на столбах, искать клиентов в торговых центрах. Во втором – использовать соцсети и мессенджеры. С 2021 года Банк России получил возможность блокировки ресурсов мошенников, и мы активно блокируем их в интернете», – отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Организации с признаками нелегальных участников финрынка заносятся в предупредительный список, который ежедневно обновляется на сайте Банка России. В него включены организации, выявленные с начала 2020 года. В настоящее время в списке числится более 6 тыс. компаний и интернет-проектов, в том числе 47 организаций, имеющих офисы или пункты продаж в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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