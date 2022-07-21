Бизнес-омбудсмен объяснила исчезновение 11 тысяч предприятий «технической историей»

Налоговая недосчиталась 11 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области – в реестре их 190 тысяч, а месяцем ранее было около 202 тысяч. Уполномоченный по защите правд предпринимателей Елена Артюх не считает это каким-то важным экономическим событием.

По ее мнению, исчезновение бизнесменов – это техническая история. Бизнес-омбудсмен прокомментировала статистику налоговой сегодня на пресс-конференции. Артюх отметила, что в этом году число представителей бизнеса росло: на 10 мая их было 201 тысяча, на 10 июня почти 202 тысячи, а на 10 июля вдруг 190 тысяч. «10 июля это такая судьбоносная дата, к которой отображается информация за прошлый год. Это техническая история. Я задавала вопросы в Управление федеральной налоговой службы. Есть такая версия, что между 10 июня и 10 июля из реестра выбыли те, кто так и не отчитались о численности или не отчитались по обороту или размеру активов по итогам года. Если они сдали отчетность, которая уже не вписывается в параметры малого бизнеса, стали крупными, что, наверное бывает реже, или вообще не сдали отчетность, то нет основания их вписывать в реестр. Это (данные ФНС) результат технической обработки документов, которые сдает малый бизнес. Возможно, они просто не отчитались, может, кто-то и перестал существовать, но не ликвидировался. Я спокойно отношусь к этой цифре, она отображает процессы не напрямую связанные с экономической ситуацией», – сообщила Елена Артюх.

Добавим, по данным ФНС, к 10 июля в Свердловской области в реестре малого и среднего бизнеса числятся 82 тысячи юрлиц и 108 тысяч ИП, всего 190 тысяч. Из них 17,5 тысячи – это вновь созданные предприятия. Месчцем ранее было почти 202 тысячи предприятий, из которых более 88 тысяч это юрлица и 113,5 тысяч ИП. Вновь созданных предприятий было почти 40 тысяч.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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