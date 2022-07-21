За полгода в Екатеринбурге погибли 13 пешеходов, а ранены – почти 200

ГИБДД Екатеринбурга с 22 по 24 июля проведет мероприятие «Безопасная дорога», чтобы снизить число ДТП с участием пешеходов и самокатчиков.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД, за 6 месяцев 2022 года в Екатеринбурге случилось 200 ДТП с участием пешеходов, в которых 13 человек погибли и 192 получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД напоминают, что наличие пешеходного перехода еще не гарантирует безопасность. При пересечении дороги необходимо оценить расстояние до автомобилей и их скорость, а также убедиться в том, что водители предоставляют преимущество. Владельцам средств индивидуальной мобильности – самокатов, моноколес, гироскутеров – следует помнить, что они формально тоже являются пешеходами и должны руководствоваться разделом 4 ПДД РФ «Обязанности пешеходов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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