Число уехавших из Свердловской области превысило число приехавших

С января по май 2022 года из Свердловской области чаще уезжали, чем приезжали в нее. Такую информацию предоставил Свердловскстат.

За первые пять месяцев на Средний Урал приехали 9900 человек из других регионов России, уехали в другие регионы – 10 367 человек. Из стран СНГ приехали 7 120 человек, уехали туда – 7 919. Из дальнего зарубежья приехали – 529, уехали – 1723. В общей сложности миграционная убыль составила 2460 человек.

Для сравнения: за первые 5 месяцев прошлого года из стран СНГ приехали 6 100 человек, уехали – 3 054. Из других стран прибыли 620 человек, уехали – только 392. Миграционный прирост составил 2 873 человека.

Добавим, в регионе уже несколько лет падает рождаемость. В первом полугодии 2022 года в Свердловской области родилось 19 959 детей, что на 5% меньше, чем в 2021-м. Снижение рождаемости специалисты объясняют тем, что сейчас дети появляются у поколения 1990-х. В то время в стране был демографический кризис.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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