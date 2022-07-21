Треть свердловчан имеет накопления только на месяц в случае потери работы

Почти половина жителей Свердловской области (47%) испытывают сложности на работе. Они недовольны размером зарплаты или не любят дело, которым занимаются. Таковы результаты опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Среди причин, вызывающих проблемы на работе, 42% респондентов отметили, что их не устраивает текущая зарплата, 18% хотели бы поменять деятельность, а 3% переучились и хотят работать по новой специальности. Трудностей на работе добавила и экономическая ситуация в стране. Так, 17% респондентов работодатель сообщил о снижении зарплаты, 5% узнали о сокращениях в связи с кризисом, 4% работодателей объявили сотрудникам, что компания закрывается, а 3% опрошенных сказали, что не уверены в стабильности и будущем работодателя. Кроме того, 4% респондентов не устраивает увеличившаяся нагрузка и обилие задач, еще 4% были недовольны, что их перевели с удаленки в офис.

Участники опроса также ответили на вопрос, на сколько им хватит личных накоплений в случае увольнения. По признанию 37% респондентов, их сбережений хватит примерно на месяц после потери работы, у 19% – на 2-3 месяца, у 13% – на 3-5 месяцев, у 8% – на полгода, у 6% – от полугода до года, а 3% проживут на свои накопления от года и более. 14% опрошенных ответили, что у них нет никаких накоплений, и в случае увольнения им необходимо сразу выходить на новое место работы. В исследовании «Зарплаты.ру» приняли участие 1990 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе респонденты из Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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