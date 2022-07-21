В оперштабе раскрыли число ковидариев

В Свердловской области сейчас работают три ковидных госпиталя, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона. Они действуют на базе ГКБ №40 и ЦГКБ №24 в Екатеринбурге и Городской инфекционной больницы в Нижнем Тагиле. «Для госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями определено 10 медицинских организаций», – уточнили в оперштабе.

Также там сообщили, что некоторые медучреждения не принимают профильных пациентов, а пока ориентированы на больных, которые заражены «ковидом», но которым также требуется другая медпомощь. Так, свердловский токсикоцентр принимает пациентов с коронавирусом на гемодиализ.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась 29 уральцам. За сутки выздоровел 131 больной, скончались двое.

Екатеринбург, Елена Сычева

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