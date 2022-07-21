российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 12:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Сбербанк онлайн временно недоступен (ФОТО)

В Екатеринбурге стал временно недоступен для пользователей сервис «Сбербанк Онлайн».
Как сообщили «Новому Дню» горожане, при попытке зайти в приложение сначала появлялось сведение об ошибке. Сейчас на экранах смартфонов появилось текстовое уведомление: «Сбербанк онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его – пожалуйста, попробуйте зайти через 15 минут. Расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные можно без ограничений».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,