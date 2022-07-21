В Екатеринбурге начался фестиваль лисичек

В Екатеринбурге сегодня начался фестиваль лисичек – это гастрономическое событие, которое проходит с 2020 года каждое лето. В ресторанах и кафе Екатеринбурга до 11 августа будут работать спецменю от шеф-поваров. Условие – фестивальные блюда должны содержать в себе лисички.

В фестивале принимают участие 32 ресторана, в списке блюд – салаты, брускетты, пицца, паста, хачапури, жареха, пончики и эклеры, а также лисичечные коктейли, настоянные на грибах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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