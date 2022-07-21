«Уральские авиалинии» вернули деньги за отмену рейсов 95% клиентов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершает работу по возврату денег клиентам за отменные рейсы. Возвраты связаны с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России.

«С 1 марта в авиакомпанию поступило 52 343 заявления на возврат. Обработано было 49 674 обращения, и пассажиры отмененных рейсов получили денежные средства в полном объеме. Из них 32 306 клиентов получили возврат на карту, с помощью которой оплачивали билеты, 15 868 человек – на новые реквизиты и 1 500 – в агентствах. На данный момент в работе у авиакомпании осталось 2669 заявлений. В 2216 случаях специалистам приходится повторно запрашивать недостающую информацию о пассажирах, реквизиты карт. Остальные заявки – это утерянные заявления, которые нужно восстанавливать с почты, их порядка 453 штук. Все вышеперечисленные факторы значительно усложняют процесс возврата», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Чтобы быстрее получить деньги, в авиакомпании рекомендуют клиентам оперативно отвечать на запросы по электронной почте и отправлять ответом недостающие данные, а также еще раз внимательно проверить свое заявление. Если клиент понимает, что в обращении есть ошибка, лучше всего составить новое и отправить его на почту u6-vozvrat@u6.ru с пометкой: «Уточнения по заявлению на возврат».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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