Тагильчанка отсудила почти 100 тысяч за отдых в Турции, стоимость которого изменилась из-за ковида

Жительница Нижнего Тагила смогла возместить свои убытки из-за отдыха в Турции, который ей пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса. Ее заставили доплатить за тур, но женщина смогла вернуть деньги – даже несмотря на то, что предприниматель сменил юрлицо.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, в январе 2020 года Елена З. купила путевку в Турцию у ИП Усатова В.М. Он в свою очередь приобрел сформированный ООО «Исеть Трэвел» пакетный тур в Турцию на двух человек на май 2020 года. Стоимость поездки составила 103 740 рублей. Бронирование и оплата тура производилась через центр бронирования ООО «Тур-Бокс» и агента туроператора – ООО «Анекс Партнер Урал». Однако из-за пандемии в мае отдых не состоялся, стороны договорились, что Елена поедет на море в октябре. Но в сентябре Елене сообщили, что в полном объеме деньги от ООО «Тур-Бокс» до туроператора не дошли и он попросил доплату. Чтобы не лишиться отдыха, женщина перечислила на счет ООО «Исеть Тэвел» еще 54 395 рублей. Вернувшись из отпуска, она направила в адрес туроператора претензию с требованием вернуть сумму переплаты по договору. Ей отказали, тогда женщина пошла в суд.

Здесь требования стали серьёзнее – помимо переплаты она потребовала выплатить неустойку за нарушение срока оказания услуги в размере 54 395 рублей, и такую же сумму – за нарушение срока удовлетворения отдельного требования потребителя. А ещё – 15 тысяч морального вреда, штраф, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 30 тысяч рублей, почтовые расходы – 492 рубля. Судиться, правда, пришлось не с ООО ««Исеть Трэвел», а с ООО «Рой тур» – первая компания присоединилась ко второй и перестала существовать как самостоятельное юрлицо.

Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила исковые требования были удовлетворены частично: в пользу женщины взыскали доплату размере 54 395 рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 32 197 рублей и почтовые расходы. Компания решение пыталась обжаловать, но неудачно. Елена должна получить 96 838 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»