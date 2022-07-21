В «Титановой долине» строят завод по производству колёс: что уже готово

В «Титановой долине» продолжается строительство завода по производству железнодорожных колес, работы ведёт компания «Аллегро» (создана ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис»). Уже завершено строительство административно-бытового комплекса для сотрудников, трехэтажное здание возвели за год. Здесь разместятся столовая, медпункт, душевые и кабинеты инженерно-технических работников.

Ведется подготовка к установке технологического оборудования, комплектуются узловые сборочные детали. На 70 % выполнен монтаж станков на линии механической обработки колес. На 50 % установлены агрегаты на линии выходного контроля и транспортная система. Завершается монтаж кранового оборудования и систем управления межоперационного склада. Завод по производству колёс будет с высоким уровнем автоматизации. Предприятия, которые занимаются реализацией проекта, вложат около 16 млрд рублей и создадут более 440 новых рабочих мест. Производственная мощность нового завода составит не менее 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч.

«Завершение строительства бытового комплекса – это важная веха проекта. В первую очередь мы создали комфортные условия для работников: построили душевые, санузлы, столовую, кабинеты, – Сегодня 253 человека уже приняты в штат «Аллегро», они проходят стажировку в колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК, который может производить более 90 видов железнодорожных колес и является одним из лидеров в их производстве», отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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