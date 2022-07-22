Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК

Андрей Козицын покинул пост генерального директора ОАО «УГМК». С 20 июля компанию возглавил Эльфат Исмагилов, ранее занимавший пост председателя совета директоров.

В официальном сообщении на сайте УГМК говорится, что решение об уходе с поста Андрей Козицын принял 19 июля «в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств», чтобы исключить возможное опосредованное применение санкций к компаниям группы УГМК. Целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами.

Заявление Андрея Козицына одобрено Советом директоров ОАО «УГМК». С 19 июля Козицын перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО «УГМК», а также иных компаний группы.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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