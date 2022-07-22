На тюменской трассе в ДТП погиб водитель (ФОТО)

Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» погиб в ДТП на тюменской трасе, возле пгт Пышма.

Как сообщили в пресс-службе УГИДД Свердловской области, 35-летний мужчина, житель Тюмени, двигался со стороны Екатеринбурга. На 175 км трассы он съехал на обочину, где врезался в припаркованную «Газель», которую после этого отбросило на стоящий впереди полуприцеп грузового автомобиля «Вольво». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» погиб на месте, водитель «Газели» ушиб спину.

«Газель» и «Вольво» с полуприцепом стояли на освещенном участке дороги, без нарушений правил остановки и стоянки. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителей «Газель» и «Вольво» на состояние опьянения, оба оказались трезвыми.

Пышма, Елена Владимирова

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