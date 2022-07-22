Организаторов несостоявшегося концерта Макса Барских вызовут в суд

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора подготовили коллективный иск в защиту прав граждан, которые купили билеты на концерт Макса Барских, но так и не попали на него.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, концерт Макса Барских (организатор ООО «Ладошки Шоу») должен был состояться первоначально 23.09.2020, но из-за коронавируса был перенесен на 4 мая 2021 г. В мае 2021 года концерт перенесли на 18 сентября 2021 года, а потом – на 16 апреля 2022 года.

Но и в апреле концерт в очередной раз не состоялся, а в средствах массовой информации появилась информация о том, что Макс Барских отказался от выступлений на территории РФ. Зрители стали требовать от организаторов вернуть им деньги за билеты, но те не соглашались.

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска к ООО «Ладошки Шоу». Специалистам поступило 27 заявлений (общая сумма претензий – 220 т.р.). Иск сформирован и будет подан в суд в ближайшее время.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»