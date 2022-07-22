Покусанный собакой ребенок получит от ее хозяина 50 тысяч рублей

Владелец агрессивной собаки, напавшей на ребенка, заплатит его семье 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 16 апреля 2022 года в селе Чукреевское Туринского района. Домашняя собака набросилась на пятилетнего ребёнка, искусала ему руки и ноги. По рекомендации врачей Туринской ЦРБ ребенок находился на амбулаторном лечении.

Прокуратура выяснила, что хозяин собаки выпустил ее гулять одну и без намордника. По закону владелец животного обязан принимать меры, чтобы оно никому не навредило, в противном случае он обязан возместить причинённый вред. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с виновного 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме.

Туринск, Елена Владимирова

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