На комбинате «Ураласбест» погиб машинист

На территории комбината «Ураласбест» в результате столкновения двух поездов погиб машинист.
Как сообщает пресс-служба ПАО «Ураласбест», несчастный случай произошел 21 июля в 23 часа на станции «Фабрика 6» комбината. В результате столкновения поездов погиб машинист тягового агрегата Сергей Токманцев.
«Расследование несчастного случая ведут следственный комитет и прокуратура. Руководство предприятия выражает родным и близким С. В. Токманцева глубочайшие соболезнования», – говорится в официальном сообщении ПАО «Ураласбест».
В СУ СКР по Свердловской области происшествие пока не комментируют.
Асбест, Елена Владимирова
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