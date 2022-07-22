На комбинате «Ураласбест» погиб машинист

На территории комбината «Ураласбест» в результате столкновения двух поездов погиб машинист.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Ураласбест», несчастный случай произошел 21 июля в 23 часа на станции «Фабрика 6» комбината. В результате столкновения поездов погиб машинист тягового агрегата Сергей Токманцев.

«Расследование несчастного случая ведут следственный комитет и прокуратура. Руководство предприятия выражает родным и близким С. В. Токманцева глубочайшие соболезнования», – говорится в официальном сообщении ПАО «Ураласбест».

В СУ СКР по Свердловской области происшествие пока не комментируют.

Асбест, Елена Владимирова

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