В Полевском пенсионер за рулем потерял сознание и въехал в жилой дом (ФОТО)

В Полевском «Рено Сандеро» врезался в жилой дом. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня около 10:20. Мужчине, которому уже 67 лет, стало плохо за рулем, он потерял сознание, после чего машина съехала с дороги, влетела в забор, а затем в частный дом.

В ДТП пострадали два человека, водитель и его супруга, которая ехала на переднем пассажирском сидении. Они госпитализированы. Водитель получил права 18 лет назад, никаких штрафов не имеет. О том, что ему стало плохо за рулем, известно с его же слов. «Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, отказаться от управления транспортными средствами, если чувствуете недомогание и усталость. При малейших признаках ухудшения состояния нужно остановиться и обратиться за помощью медиков», – добавили в ГИБДД.

Полевской, Марина Иванова

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