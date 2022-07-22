В Екатеринбурге перекроют три улицы

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улицам Фонвизина и Коминтерна в Кировском районе, а также по улице Коуровской Железнодорожного района.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ЕМУП «Водоканал» в связи со строительством сетей водоснабжения к дому № 8 в переулке Фонвизина закроет движение транспорта с 9 августа по 8 сентября 2022 года.

Кроме того, в Кировском районе специалисты предприятия закроют движение по улице Коминтерна с 9 сентября по 9 октября 2022 года.

В Железнодорожном районе строители АО «Газмонтаж» с 8 по 12 августа 2022 года ограничат движение транспорта по улице Коуровской в связи с прокладкой теплосети.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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