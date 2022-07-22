Мэрия потратит больше миллиарда на реконструкцию территории у «Ледовой арены»

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займётся развитием территории вокруг «Ледовой арены» – необходимо построить очистные сооружения, соорудить мост через Исеть и реконструировать улицы Степана Разина и Народной Воли. Максимальная стоимость контракта – 1,3 млрд рублей.

Работы пройдут в два этапа. В ходе первого подрядчик займётся улицей Народной воли на участке от улицы Степана Разина до левого берега реки Исети. В это же время надо построить очистные сооружения и мост. А на втором этапе запланированы реконструкция участка улицы Народной Воли, от улицы Степана Разина до ул. 8 Марта и Степана Разина, от улицы Народной Воли до улицы Декабристов. Все работы должны быть закончены к ноябрю 2024 года.

«Ледовую арену» первоначально должны были закончить к 30 июня 2022 года. Впоследствии срок изменился, планировали достроить во второй половине 2023 года. После событий 24 февраля новая дата не называлась. К сегодняшнему дню на объекте установили рёбра для крыши, делают непосредственно саму арену.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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