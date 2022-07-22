Убийцу дочери из уральской деревни направят на принудительное лечение в психбольницу

В Нижнесергинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы деревни Уфа-Шигири, которая обвиняется в убийстве собственной 8-летней дочери.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, трагедия случилась в ночь на 26 октября 2021 года. По версии следствия, женщина нанесла ребенку несколько ранений кухонным ножом. Девочка погибла на месте. В отношении обвиняемой провели психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению экспертов, женщина страдает психическим заболеванием, лишающим её возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Она признана невменяемой. Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о принудительной госпитализации обвиняемой.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что об убийстве ребенка полиции рассказала сама мать. «26 октября в 02:45 женщина, 1987 года рождения, позвонила в дежурную часть полиции Нижних Серёг и рассказала, что к ней в частный дом в деревне Уфа-Шигири проник некий бородатый мужчина и зарезал её малолетнюю дочь. Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребёнком учинила сама заявительница, о чём она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска», – сообщил полковник Горелых. На учете в психоневрологическом диспансере женщина не состояла.

Нижнесергинский район, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»