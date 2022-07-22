На севере Свердловской области пьяный водитель «Тойоты» погубил своего пассажира (ФОТО)

На трассе «Серов – Ивдель» сегодня утром произошла смертельная авария. Автомобиль «Тойоты Камри», разворачиваясь на дороге, перегодил путь грузовику Iveco Trakket. В результате столкновения машин погиб пассажир легковушки – мужчина 1974 года рождения. Водитель «Тойоты» с переломом руки был доставлен в больницу Краснотурьинска.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «Тойоты» был 48-летний житель Серова, который ранее привлекался к уголовной ответственности по ст.264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). По приговору суда мужчина был лишен водительских прав. Медицинское освидетельствование после аварии установило, что водитель был нетрезв. Прибор показал 1,295 мг/л, что соответствует средней степени опьянения. В салоне разбитой «Тойты» была пустая бутылка из-под водки.

Водитель грузовика не пострадал. Он рассказал полицейским, что время движения увидел на обочине легковой автомобиль черного цвета. Неожиданно машина стала разворачиваться и остановилась поперек проезжей части, перекрыв путь на его полосе движения. Водитель грузового авто попытался уйти влево, но столкновения избежать не удалось. По факту смертельного ДТП проводится следственная проверка, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

В ближайшие выходные Госавтоинспекция проведет тотальные проверки для выявления автомобилистов в нетрезвом виде и без прав. Наряды ДПС будут патрулировать дороги рядом с местами летнего отдыха граждан – дачные участки, сельские территории и прибрежные зоны водоемов. При этом будет применяться метод скрытого патрулирования, когда инспекторы находятся в служебной машине без опознавательных знаков ГИБДД.

Серов, Ангелина Сергеева

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