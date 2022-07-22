Куйвашев посетил северные города области: «Качество жизни должно быть хорошее везде!»

Губернатор Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку по северным городам Свердловской области – Ивделю, Волчанску, Серову, Краснотурьинску, Североуральску. Главным тезисом, который глава региона донес до руководителей муниципалитетов, стал следующий: удаленность от областного центра не должна влиять на качество жизни. За последние 10 лет в регионе для этого уже многое было сделано, и работа в этом направлении будет продолжена.

«Жизнь на севере не простая – здесь климатические условия более суровые, а областной центр не так близко. Именно поэтому так важно, чтобы люди могли здесь жить комфортно, тем более, что экономические показатели за последний год выросли, – сказал Евгений Куйвашев на совещании в Ивделе. – Я уверен – качество жизни должно и может быть одинаковым и в 50 километрах от Екатеринбурга, и в 500 километрах. Это касается всех территорий – северных, южных, западных и восточных. Именно эту задачу я поставил перед правительством, министрами и главами территорий».

Евгений Куйвашев напомнил, что за последние 10 лет областные власти немало сделали для развития Северного округа. С 2012 года здесь было запущено 11 новых производств, в создание которых инвестировано свыше 10 миллиардов рублей. Северный куст городов, где находятся крупные горно-металлургические предприятия, играет особую роль в экономике региона. По итогам 2021 года рост инвестиций в Серове составил 177%, в Краснотурьинске – 170%, в Североуральске – 125%, в Сосьве – беспрецедентные 334%. «Этот запас прочности защитит наш регион и от нового витка кризиса», – считает Евгений Куйвашев.

Во время поездки на север губернатор посетил социальные объекты в Североуральске (отремонтированная площадь Мира), в Волчанске (школа №23, где ремонт был проведен впервые с 1964 года; детский сад №4, который был отремонтирован после обращения жительницы к губернатору), в Краснотурьинске (заложил первый камень долгожданной школы №2); посмотрел строительную площадку Центра бокса, где будут выращивать новых чемпионов. Кроме того, он осмотрел новый дом в Серове, построенный по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Одной из самых актуальных для севера тем, которую поднял губернатор во время поездки, является транспортная инфраструктура. Евгений Куйвашев поручил областному минтрансу совместно со Свердловской железной дорогой решить вопрос продления маршрутов электропоездов «Ласточка» на север. Первые «Ласточки» должны прибыть в Качканар уже в сентябре. «Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на «Ласточке». Мы должны иметь планы – я уже думаю, даже вплоть до Ивделя. Мы должны выстроить вместе с СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на север. В этом году идем до Качканара, на запад до Красноуфимска. Мы должны подписать дорожную карту с СвЖД, работу усилить», – сказал губернатор.

Кроме того, на ближайшие пять лет уже запланировано строительство и реконструкция здесь 11 участков региональных автодорог. Уже в этом году Ивдель, Волчанск и Серов дополнительно получат на эти цели из областного бюджета 140 миллионов рублей.

Также особое внимание на севере уделяется развитию спортивных объектов. За последние 5 лет было открыто пять значимых сооружений: ледовая арена в Красноуральске, футбольно-спортивный комплекс, многопрофильный дворец единоборств и лыжероллерная трасса в Качканаре, завершена реконструкция стадиона в Серове. Общая стоимость работ по этим объектам составила более 1 млрд рублей – средства были выделены из разных источников, в том числе из бюджетов федерального и регионального уровней.

Отметим, что в общей сложности за последние 10 лет в Свердловской области открылись почти 300 новых социальных объектов: 176 детских садов, 27 школ, 66 объектов физкультуры и спорта и многое другое, не считая реконструированных и отремонтированных зданий. Больше 12 тысяч человек было переселено из ветхого и аварийного жилья. Качество жизни улучшается во всех округах Свердловской области, но, как подчеркнул Евгений Куйвашев, нельзя останавливаться на достигнутом. Перед мэрами поставлена задача: чтобы люди не стремились уехать в Екатеринбург, а оставались жить на малой родине, не боялись создавать здесь семьи и растить детей.

Свердловская область, Елена Владимирова

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