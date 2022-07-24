На Сибирском тракте в ДТП погибли два человека

Сегодня около часа ночи на сибирском тракте «Форд Мондео» влетел в столб. Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, погибли два человека. Пассажир легковушки скончался на месте ДТП, его личность устанавливается. Водитель, 44-летний мужчина, умер в реанимации ГКБ№36. Причина ДТП устанавливается.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться от управления автомобилем и соблюдать правила дорожного движения. Следует учитывать скоростной режим, дорожные условия и избегать опасных и необдуманных маневров, которые могут привести к дорожной аварии», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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