В Екатеринбурге автомобиль провалился в яму: три человека пострадали

В Екатеринбурге утром на улице Сулимова автомобиль угодил в яму, которую раскопали коммунальщики.

В УГИБДД по Екатеринбургу рассказали предварительную версию развития событий. Около 8:30 утра рядом с домом по Сулимова, 61 «Шеврале Круз» сбил ограждение, которое установили рядом с раскопками на дороге, после чего врезался в «Шевроле Кобальт». «Кобальт» угодил в яму.

В результате ДТП два пассажира- женщины из этой машины и один пассажир- женщина из «Шевроле Круз» с различными травмами попали в ГКБ 36. Водитель «Шевроле Круз» с место ДТП скрылся, его разыскивают.

Екатеринбург, Марина Иванова

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